Bei einer Sonder-Impfaktion in Kaiserslautern wurden die Bewohner des sozialen Brennpunkts Kalkofen gegen das Coronavirus geimpft. Hintergrund sind die steigenden Inzidenzwerte und die schlechte Impfquote in der Stadt. Nur etwa jeder zweite Erwachsene in Kaiserslautern ist vollständig geimpft.