Ignorierten Verantwortliche Hochwasserkarten?

In der Flutnacht sind zwölf Menschen mit Behinderung vom Lebenshilfehaus in Sinzig ums Leben gekommen. Laut einer Hochwassergefahrenkarte für den Ort liegt diese Einrichtung in einem Gefahrenbereich. Hätte das Haus daher früher evakuiert werden müssen? Die Arbeit des Krisenstabs steht in der Kritik. mehr...