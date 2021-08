per Mail teilen

Zum 1. Juli tritt die Neufassung des Kita-Gesetzes in Rheinland-Pfalz vollständig in Kraft. Es sieht unter anderem vor, dass Eltern einen Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung ihrer Kinder haben. Dafür rechnet Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mit mehr Personal. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz, Klaus-Peter Hammer, hat jedoch einige Bedenken.