Gedenken an die Opfer der Pogromnacht

Am Dienstag, den 9. November, wurde in vielen Teilen der Welt der Pogrome von 1938 und der Verfolgung und Vernichtung der Juden im Nationalsozialismus gedacht. In Mainz fand die Gedenkfeier coronabedingt im Freien statt - vor den Säulen der alten Hauptsynagoge.