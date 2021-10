Zwischenbilanz in Kordel - so läuft der Wiederaufbau

per Mail teilen

Der Ort Kordel erlangte im Juli ungewollte Berühmtheit. Ein Zug der Deutschen Bahn stand während der Flut im Bahnhof des Ortes und steht dort bis heute. Das Bild des gestrandeten Triebwagens schaffte es sogar auf die Titelseite der "New York Times". Bis Weihnachten soll die Strecke nach Trier wieder betriebsbereit sein. Bei anderen Projekten geht es nicht so schnell: Die Kindertagesstätte in Kordel ist ein Totalschaden und mit dem Eigentümer, der Kirchengemeinde, kam es bis jetzt zu keinem Gespräch.