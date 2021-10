Fachmesse "Indoorair" präsentiert Luftreiniger

Kaum einer hat sich in früheren Zeiten für Luftreinigungsanlagen interessiert. Seit Corona ist aber alles anders. Luftreiniger werden zur Zauberformel für virenfreie Luft. Auf der Messe "Indoorair" in Frankfurt werden die neuesten Modelle derzeit vorgestellt. Ein Modell steht bereits in einer Grundschule in Speyer.