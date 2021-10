Welche Alternativen gibt es zu Gas- und Ölheizungen?

Wie wird in Zukunft im Ahrtal geheizt? In fast 10.000 Haushalten sind die Heizungsanlagen zerstört. Bislang wird in der Not oft improvisiert. Aber bald braucht es langfristige Lösungen. Deshalb sind Berater der Energieagentur überall unterwegs. Das Ahrtal hat das Potential, ein Modell für die Zukunft zu werden.