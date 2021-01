Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den Elysée-Vertrag. Dieses Abkommen besiegelte die deutsch-französische Freundschaft. Diese wurde am Freitag in Zweibrücken mit einem Umzug durch die Stadt gefeiert - den Corona-Regeln entsprechend mit Abstand und in kleinem Kreis.