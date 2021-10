Virusanalyse nach Corona-Ausbruch in Osthofen

per Mail teilen

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Osthofen (Kreis Alzey-Worms) sind drei Menschen gestorben. Laut Heimleiterin Manuela Haller sind aktuell 52 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Täglich werde weiter getestet. Eine Virusanalyse soll jetzt klären, wie es zu der Vielzahl von Infektionen kommen konnte. SWR-Reporter Stephan Ebmayer hat sich in Osthofen über die Lage informiert.