Besonders angespannte Corona-Lage im Kreis Germersheim

Mit einer Inzidenz von knapp über 300 hat der Landkreis Germersheim im Moment die höchste Zahl der Neu-infektionen in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Kreisverwaltung liegt das auch an Infektionen in Kitas und Schulen. Deshalb sollen in Kitas wieder Kleingruppen gebildet und im Unterricht Masken getragen werden.