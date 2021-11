Wo bekomme ich meine Booster-Impfung her? Diese Frage beschäftigt zurzeit viele Menschen in Rheinland-Pfalz. Die Antwort lautet: nicht nur beim Hausarzt oder im Impfbus, auch in 21 Krankenhäusern. Einige machen erst ab Dienstag oder Mittwoch mit, in Neustadt ging es am Montag schon los.