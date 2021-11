Krankenhäuser zeigen sich überrascht

Corona-Impfungen ab Montag auch in Krankenhäusern - das hat Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch angekündigt. Kurz darauf heißt es allerdings von rheinland-pfälzischen Krankenhäusern, sie seien von diesen Plänen überrumpelt worden. SWR-Recherchen hatten das ergeben. Die Krankenhäuser hätten zu wenig Zeit, sich richtig vorzubereiten. Überrascht war auch eine Klinik in Neustadt an der Weinstraße.