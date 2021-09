SWR Benefizkonzert in der Arena Trier

Fury in the Slaughterhouse, Julia Neigel und Jupiter Jones und viele andere Künstler haben Donnerstagabend in Trier für die Betroffenen der Flutkatastrophe gespielt. Der Erlös aus den Tickets geht zu 100 Prozent an das "Aktionsbündnis Deutschland Hilft" und kommt den Flutopfern direkt zugute.