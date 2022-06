Online-Bürgerbefragung zum ÖPNV gestartet

Das rheinland-pfälzische Mobilitätsministerium hat eine Online-Befragung zum Nahverkehr gestartet. In dem Fragenkatalog will man von den Bürgerinnen und Bürgern wissen, wo sie Handlungsbedarf seitens der Landesregierung sehen. Es geht zum Beispiel um das Bus- und Bahnangebot oder die Ticketpreise. Ziel sei, den ÖPNV noch attraktiver zu machen, so Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne). Sie forderte die Menschen in Rheinland-Pfalz auf, sich an der Online-Befragung zu beteiligen. Sie dauert circa fünf bis zehn Minuten.