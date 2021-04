Seit Samstag muss das neue Infektionsschutzgesetz auch in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden. Corona-Schnelltests sind jetzt in vielen neuen Bereichen Pflicht. So auch in Zoos. Was bedeutet das für Besucher und Angestellte? Ein Blick in den Neuwieder Zoo liefert Antworten. mehr...