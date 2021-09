Spendenaktion: Flutopfer bekommen reparierte Autos

Das Netzwerk "KFZ-Rockstars" hatte deutschlandweit dazu aufgerufen, Fahrzeuge für die Menschen in den Flutgebieten zu spenden. Die Autos werden danach in Werkstätten aufbereitet, müssen durch den TÜV und können dann an die Opfer der Flut übergeben werden. Im Moment sind noch ungefähr 100 Fahrzeuge in der Pipeline, die täglich auf eigene Kosten von den "KFZ-Rockstars" straßenfertig gemacht werden.

Sendung am Sa. , 11.9.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP