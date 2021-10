Gutachter untersucht Akku-Explosion in Eisenberg

Ein Gutachter soll am Montag nach der Ursache der Explosion in Eisenberg in der Pfalz suchen. Dort war Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus der Akku eines Elektrorollers explodiert, drei Menschen wurden teils schwer verletzt. Die meisten Bewohner konnten inzwischen wieder in Ihren Wohnungen zurück.