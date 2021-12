Polizei hilft mit Hubschraubern im Ahrtal

Mitte Juli hat die Flut an der Ahr jede Menge Schwemmgut abgelagert: Holz, Schutt und Müll. Auch im Naturschutzgebiet an der Ahrmündung bei Sinzig. Die Aufräumarbeiten dauern dort schon eine Weile an. Nun gab es Unterstützung durch die Bundespolizei - per Helikopter.