Beck spricht über seine Erfahrungen als Opferbeauftragter

In Berlin wurde am Sonntagabend der Opfer des islamistischen Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz gedacht. Vor fünf Jahren war ein Islamist mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt gerast und hatte 13 Menschen getötet und viele verletzt. Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) war Opferbeauftragter der Bundesregierung für den Anschlag auf dem Breitscheidplatz.