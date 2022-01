Kinderimpfung läuft seit vier Wochen

Seit einem Monat gibt es in Rheinland-Pfalz auch für Kinder Impfungen gegen Corona. Das Angebot richtet sich an Fünf- bis Elfjährige. Im Abstand von drei bis sechs Wochen können die Kinder zwei Impfungen mit einer niedrigen Dosis BioNTech bekommen. Wie zum Beispiel dieses Wochenende beim Kinderimpftag in Neustadt an der Weinstraße.