Auch am Bahnhof in Ahrweiler soll es am Nachmittag einen gemeinsamen Tanz geben. Außerdem rufen mehrere Gleichstellungsbeauftragten in der Region zu einem digitalen Spendenlauf auf. Dabei können die Teilnehmer ihre Kilometer beim Laufen, Walken oder Spazierengehen sammeln. Die gelaufenen Kilometer werden dann online registriert und das dabei gelaufene Geld gehe dann, so die Veranstalter, an die Frauenhäuser in der Region.