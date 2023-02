One Billion Rising: Diese Aktionen gibt es in RLP

Der 14. Februar ist ein weltweiter Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und für Gleichberechtigung. In Rheinland-Pfalz sind mehrere Aktionen geplant.

Ein Spendenlauf und jede Menge Tanzaktionen: Frauen und Männer in Rheinland-Pfalz wollen heute auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Mit ihren Aktionen sind sie damit Teil des weltweiten Projektes One Billion Rising.

Der englische Name entsammt einer Statistik der Vereinten Nationen, der zufolge jede dritte Frau auf der Welt einmal in ihrem Leben Gewalt erleidet. Auf die Weltbevölkerung gerechnet, bedeutet jede dritte Frau eine Milliarde Frauen (One Billion).

2012 wurde die Kampagne von der US-amerikanischen Feministin Eve Ensler ins Leben gerufen. Seitdem erheben sich weltweit jedes Jahr am 14. Februar Menschen unter anderem gegen Femizide, Vergewaltigungen, sonstige Gewalt gegen Frauen und Patriarchismus und demonstrieren mit ihren Aktionen für Gleichberechtigung und Sicherheit für Frauen.

One Billion Rising in RLP: Hier gibt es Aktionen

Laut der deutschsprachigen Seite der Kampagne sind bundesweit 150 Aktionen geplant. Im Norden von Rheinland-Pfalz gehen demnach in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Neunkirchen und Koblenz Menschen auf die Straße.

So startet in Koblenz ein Spendenlauf. Bis zum internationalen Frauentag am 8. März können Teilnehmende gegen 15 Euro Anmeldegebühr joggend, spazierend oder walkend Kilometer machen. Der Gewinn der Aktion soll den Frauenhäusern in Koblenz, Mayen-Koblenz und Westerwald zugutekommen.

One Billion Rising: Tanz-Aktionen in vielen Städten

In der Region Mainz finden Veranstaltungen in der Landeshauptstadt selbst, dem benachbarten Wiesbaden, in Ingelheim und in Alzey statt. In Mainz gibt es nach zwei Jahren Corona-Pause eine für die Kampagne typische Tanzaktion.

Ab 17 Uhr wird mit allen Interessierten auf dem Leichhof die Choreografie eingeübt, die dort dann um 18 Uhr aufgeführt wird. Der Tanz soll mit seiner "befreienden Wirkung" die Solidarität mit allen Frauen zum Ausdruck bringen, die geschlechtsspezifische Gewalt erlebten, so die Veranstalterinnen.

Auch in Bitburg wird getanzt, hier allerdings schon um 13 Uhr am Spittel. In der Großregion Trier verzeichnet die Seite von One Billion Rising außerdem noch in Birkenfeld eine Aktion.

Auf der Karte der teilnehmenden Orte sind aus der Pfalz die Städte Landau, Speyer und Ludwigshafen zu finden. In allen drei Städten wird den Angaben nach getanzt, in Ludwigshafen ist zuvor allerdings ab 17 Uhr noch ein Demonstrationszug vom Rathausplatz zum Platz der deutschen Einheit geplant.