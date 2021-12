Maximal zehn Personen bei privaten Treffen ab 28. Dezember

per Mail teilen

Bund und Länder haben sich bei ihren Beratungen am Dienstag darauf verständigt, dass sich Geimpfte und Genesene ab dem 28. Dezember privat nur noch mit maximal zehn Personen treffen dürfen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte nach der Konferenz, dass die bisherigen strengen Maßnahmen Wirkung zeigen würden - gleichzeitig brauche es vor einer möglichen fünften Welle strengere Regeln.

Überregionale Großveranstaltungen nur ohne Zuschauer

Die besagen ab dem 28. Dezember, dass Ungeimpfte sich nur noch mit ihrem eigenen Hausstand sowie zwei weiteren Personen treffen dürfen. Clubs und Diskotheken sollen schließen. Überregionale Großveranstaltungen sollen nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Scholz sagte nach der Spitzenrunde mit den Länderchefs, es sei absehbar, dass die Virusvariante Omikron "die Zahlen in den nächsten Wochen massiv ansteigen lassen" werde. Der gesamte Profisport muss nun die Arenen und Hallen für die Zuschauer wieder schließen.

30 Millionen Booster-Impfungen angepeilt

Zudem peilen Bund und Länder bis Ende Januar weitere 30 Millionen Booster-Impfungen an. Damit wären dann drei Viertel der Bürger in Deutschland dreimal geimpft, sagte Bundeskanzler Scholz. Deshalb habe man beschlossen, die Impfkampagne auch während der Weihnachtstage und zwischen den Jahren fortzusetzen. Gleichzeitig rief er zu Vorsicht und Rücksicht bei Familientreffen zu Weihnachten auf. Der Kanzler warb für Sicherheitsabstände, das Tragen von Masken und für zusätzliche Impfungen - auch bei zweifach Geimpften. Weihnachten habe sich in der Vergangenheit allerdings nicht als Pandemietreiber erwiesen.

Dreyer: Rheinland-Pfalz bereitet alles für den schlimmsten Fall vor

Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) warnte nach dem Treffen vor einer beschleunigten Ausbreitung des Coronavirus. "Rheinland-Pfalz bereitet alles für den schlimmsten Fall vor", erklärte die Ministerpräsidentin am Dienstagabend in Mainz. Das Land rüste sich mit einer verstärkten Impfkampagne und Schutzmaßnahmen gegen die Virusvariante Omikron. Dreyer rief alle dazu auf, sich impfen zu lassen und getestet und im kleinen Kreis Weihnachten und Silvester zu feiern. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass Omikron "wesentlich resistenter gegen den Impfstoff" sei. Wer vollständig geimpft oder am besten auch geboostert sei, habe einen guten Schutz gegen einen schweren Krankheitsverlauf.

"Impfungen laufen in Rheinland-Pfalz auch an Weihnachten auf Hochtouren"

Zudem verteidigte die Ministerpräsidentin die neuen Einschränkungen als notwendig. "Wir handeln jetzt um zu verhindern, dass durch zu viele Infektionen und Quarantänefälle zu viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen und der kritischen Infrastruktur wie Polizei, Feuerwehr, Strom-, Wasser- und Lebensmittelversorgung ausfallen", sagte Dreyer. Die Impfungen würden in Rheinland-Pfalz auch an Weihnachten, den Tagen zwischen den Jahren und an Silvester auf Hochtouren weiterlaufen.

Kürzere Quarantäne für Beschäftigte in kritischer Infrastruktur

Dreyer sprach sich zudem dafür aus, die 14-tägige Quarantäne zu verkürzen – für Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur, wenn sie nur leicht an Corona erkrankten. Diese könnten dann schneller zurück an den Arbeitsplatz.

Clubs und Diskos in RLP sollen schließen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte bereits angekündigt, noch vor Weihnachten Clubs und Diskotheken zu schließen. Dies wird laut Dreyer mit der Änderung der Corona-Verordnung umgesetzt, die diese Woche beschlossen werden und in Kraft treten soll. Für die betroffenen Betriebe soll es Überbrückungshilfen geben. Clubs und Diskos dicht zu machen, gehört auch zu den möglichen bundesweiten Maßnahmen, die vor den Bund-Länder-Beratungen diskutiert wurden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, Verschärfungen seien wohl unvermeidbar.

Mögliches Versammlungsverbot an Silvester

Mit der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung wird es der rheinland-pfälzischen Landesregierung auch möglich sein, Ansammlungen zu beschränken und die Alkoholabgabe zu verbieten oder etwa den Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen. Mit Blick auf Silvester muss damit gerechnet werden, dass von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit.

Bund-Länder-Ergebnisse fließen in neue Corona-Verordnung ein

Die neuen bundesweite Regelungen sollen auch noch in die Landes-Verordnung einfließen. Die nächsten Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie werden am 7. Januar stattfinden.