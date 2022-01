"Infektionen frühzeitig erkennen, größere Ausbrüche vermeiden"

In Rheinland-Pfalz werden Forderungen nach regelmäßigen Corona-Tests in Kitas laut. Eltern und Erzieherinnen fühlten sich nicht nur besser, wenn regelmäßig getestet wird. Daten zeigten auch, dass Infektionen in Kitas so früh erkannt werden können, dass es nicht zu größeren Ausbrüchen komme - sagt Professor Oliver Kurzai, der gemeinsam mit Kollegen in Würzburg eine entsprechende Studie dazu vorgestellt hat.

