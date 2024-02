Offener Brief der Narren an die Mainzer

Die Mainzer Fastnachts eG hat sich in einem offenen Brief an alle Mainzerinnen und Mainzer gewandt. Der Zusammenschluss der Mainzer Fastnachtsgarden und -vereine will darin ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Markus Volland:

In dem Brief heißt es unter anderem: Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung hätten keinen Platz in der Mainzer Fastnacht. Dies würden die Mainzer Narren auch künftig von jeder Bühne in der Stadt mutig vertreten. Man werde versuchen, Anhänger des fastnachtlichen Brauchtums, die sich verfassungswidrig verhalten, aus den Mainzer Garden und Fastnachtsvereinen auszuschließen. Als Grund für diesen Brief nennt die Fastnachts eG die politischen Ereignisse der jüngeren Vergangenheit. Sie nimmt damit offenbar Bezug auf das Treffen rechtsextremer Politiker in Potsdam. Aber wohl auch auf die Diskussion rund um den Vorsitzenden der Mainzer AfD-Stadtratsfraktion, dem nach eigenen Angaben von der Husarengarde die Teilnahme am Rosenmontagszug verweigert wurde.