Jedes Jahr im Herbst öffnen in Rheinland-Pfalz an zwei Wochenenden professionelle Künstler und Künstlerinnen ihre Ateliers für Besucher. Die können dann schauen, ins Gespräch kommen und gerne auch kaufen. In diesem Jahr beteiligen sich dieses und nächstes Wochenende mehr als 200 Ateliers, so auch zwei in Ludwigshafen.