In Luxemburg braucht man seit einem Jahr kein Ticket mehr zu ziehen, wenn man im Nahverkehr mit Bus oder Bahn fahren will. Für Berufspendler aus der Region Trier heißt das: sie zahlen nur bis zur Grenze. Die Luxemburger Regierung will so die Verkehrswende einläuten. Wäre das auch ein Modell für Rheinland- Pfalz?