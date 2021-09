Maschinenöl geht in Umfeld der BASF nieder

In der Nachbarschaft des Ludwigshafener Chemieriesen BASF ist im Stadtteil Oppau am frühen Donnerstagabend eine ölige Flüssigkeit niedergegangen. Sie sei im Umfeld der BASF-Tore 12 und 13 "in einem eng begrenzten Gebiet" festgestellt worden, teilte das Unternehmen mit. Es bestand keine akute Gefahr für die Bevölkerung. Anwohner wurden gebeten, den Kontakt mit dem Stoff zu vermeiden und kein Obst und Gemüse aus dem Freien zu essen. Wie die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen in der Nacht mitteilte, war ein technischer Defekt Ursache für den Produktniederschlag. Es habe sich um Maschinenöl gehandelt. Laut Feuerwehr ist es nicht gesundheitsgefährdend. Es wird vom Hersteller als schwach wassergefährdend eingestuft. Die BASF entschuldigt sich bei den Anwohnern und wird auf betroffene Haushalte zugehen. Die Menschen waren der Mitteilung zufolge von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, der BASF-Werkfeuerwehr und über die Warn-Apps Katwarn und Nina informiert worden.