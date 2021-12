Fast 400 Menschen haben am Mittwoch im Trierer Dom in einer Gedenkfeier an die Opfer der Amokfahrt vor einem Jahr erinnert. Hinterbliebenen der Opfer, Geschädigte der Amokfahrt sowie Vertreter von Rettungsdiensten, Polizei und Ordnungsbehörden sowie der Trierer Stadtrat. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe nahmen teil. Am 1. Dezember 2020 wurden bei einer Amokfahrt fünf Menschen getötet und viele verletzt.