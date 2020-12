Viele Geschäfte müssen ab Mittwoch schließen. Deshalb wird heute und morgen mit einem großen Ansturm der Kunden gerechnet. Ministerpräsidentin Dreyer appelliert an die Ladeninhaber, länger zu öffnen.

Malu Dreyer (SPD) sagte am Morgen im SWR, sie habe die Hoffnung, dass Einzelhandelsgeschäfte in Rheinland-Pfalz heute und morgen länger öffnen - um den zu erwartenden Andrang von Kunden zu entzerren. Natürlich müssten sich die Menschen darauf einstellen, dass ab Mittwoch "alles zu" sei, betonte Dreyer.

Ab Mittwoch dürfen nach den Beschlüssen von Bund und Ländern nur noch Geschäfte für den täglichen Bedarf öffnen - wie Supermärkte, Drogerien oder Apotheken. Die Landesregierung will die entsprechende Rechtsverordnung noch heute auf den Weg bringen. Dreyer sagte, der Appell sei klar: Man müsse jetzt Kontakte vermeiden.

Dreyer: "Virus hält sich nicht an Strategien"

Kritik der FDP, es fehle in der Pandemie-Bekämpfung eine dauerhaft durchhaltbare Strategie, wies Dreyer zurück: "Das Virus hält sich oft nicht an Strategien", sagte sie im SWR.

Im Moment könne niemand sagen, was Anfang Januar sein werde. Bis dahin sollte man wieder in die Nähe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen kommen, aktuell liege die Inzidenz bei 176. Vor allem in den Alten- und Pflegeheimen müssten die Zahlen runter, so die Ministerpräsidentin.