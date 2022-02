Obstbauern dürfen in Naturschutzgebieten spritzen

Obstbauern in Rheinland-Pfalz, die mehr als zwanzig Prozent ihrer Anbaufläche in Naturschutzgebieten haben, dürfen dort weiterhin Pflanzenschutzmittel verwenden. Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) hat am Mittwoch eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt. Eine Verordnung des Bundes hätte den Einsatz von Insektiziden und Herbiziden dort eigentlich verboten. Gerade in Rheinhessen hätte das allerdings das Aus für viele Betriebe bedeutet, weil Obstbau in dieser Region besonders häufig in Naturschutzgebieten betrieben wird.