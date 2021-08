Mehrere Bundesländer sind wegen steigender Corona-Fallzahlen dafür, die Zahl der Teilnehmer privater Feiern bundesweit einheitlich zu begrenzen - darunter auch Rheinland-Pfalz.

Einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zufolge befürworten das unter anderem auch Berlin, Niedersachsen und Hamburg. Gegen einheitliche Obergrenzen bei Familienfeiern, Hochzeiten und Geburtstagspartys sind etwa Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Obergrenze oder verschärfte Auflagen für Privatfeiern?

Private Feiern gelten als eine der Hauptursachen für die steigenden Infektionszahlen. Einige Länder, darunter Bayern und Baden-Württemberg, ziehen eine Verschärfung der Auflagen für private Feiern in Erwägung. Bei einer Videokonferenz wollen die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über dieses Thema beraten.

In Rheinland-Pfalz gilt: maximal 75 Teilnehmer

In Rheinland-Pfalz liegt die Obergrenze für private Feiern in geschlossenen Räumen und im Freien derzeit bei 75 Personen. Zudem muss der Personenkreis vorher festgelegt werden. In Hessen verbietet die Landeshauptstadt Wiesbaden schon ab Dienstag Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit mehr als 50 Teilnehmern. Dort hatte es in den vergangenen Tagen auffällig viele Corona-Infektionen gegeben.

In Mecklenburg-Vorpommern sind bei Familienfeiern generell höchstens 50 Personen zulässig. Für Hochzeiten, Jugendweihen und Trauerfeiern gelten Ausnahmen mit maximal 75 Gästen. In Schleswig-Holstein sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 250 Teilnehmern erlaubt.