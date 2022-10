Energiekosten stellen auch Hilfseinrichtungen vor Probleme

per Mail teilen

Kanzler Scholz will der Energiekrise mit einem "Doppel-Wumms" entgegentreten. Aber Sozialdienste registrieren schon jetzt mehr Menschen in Not und haben selbst mit den galoppierenden Kosten zu kämpfen.

“Die Situation empfinden wir als unglaublich bedrückend, weil wir wissen, wir haben relativ wenig Möglichkeiten, Wohnraum zu vermitteln. Den gibt es schlicht nicht und wenn, dann sind die Nebenkosten so hoch, dass es teilweise nicht bezahlt werden kann” - so beschreibt Regina Bergmann, Leiterin des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Trier, die derzeitige Lage.

In ihrer Beratung seien derzeit 50 bis 60 Frauen von Kündigungen bedroht oder hätten ihre Wohnung schon verloren. Das sind nur Schätzungen, denn genaue Zahlen erhebt der Sozialdienst nicht.

Mehr Beratungen wegen drohenden Wohnungsverlusts

In den letzten Monaten seien deutlich mehr Frauen in die Beratung gekommen, sagt Regina Bergmann dem SWR-Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz".

Viele könnten ihre Obdachlosigkeit zunächst kaschieren, indem sie vorübergehend bei Bekannten unterkämen. Aber Bergmann erwartet, dass die Kapazitäten in dem Trierer Wohnheim des Sozialdienstes katholischer Frauen im Winter nicht ausreichen werden. "Das ist schon in Coronazeiten so gewesen, dass wir Notbetten aufstellen mussten. Das ist für die Betroffenen keine schöne Erfahrung."

In dem Wohnheim, die der Sozialdienst führt, leben derzeit 66 Frauen und Kinder. 60 Mitarbeiterinnen arbeiten im Schichtdienst in der Einrichtung. Das braucht viel Strom, Heizung, Lebensmittel – alles ist teurer geworden. Die staatlichen Zuschüsse für Obdachloseneinrichtungen seien aber noch nicht angehoben worden, klagen die Träger von Hilfseinrichtungen.

"Unser Energieversorger hat versucht, für uns gute Konditionen zu finden, trotzdem haben wir eine Verachtfachung des Strompreises für das kommende Jahr", sagt Bergmann. Aktuell könnten sie Strom und Heizung noch bezahlen, aber sie wisse nicht, was nächstes Jahr werde.

Sozialminister Schweitzer sieht Bund in der Pflicht

Der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) weiß von den Problemen. Es sei wichtig, dass diese Sorgen an die Entscheidungsträger in der Bundesregierung adressiert würden. "Rheinland-Pfalz habe schon früh deutlich gesagt: es müssen die Krankenhäuser mitberücksichtigt werden, es müssen die Obdachloseneinrichtungen berücksichtigt werden, die Pflegeheime. Alle zusammen müssen unter diesen Schutzschirm kommen." Zurzeit sehe es sehr danach aus, dass auch sie durch die Bundesmaßnahmen mit unterstützt würden, so Schweitzer. Und die Entlastungspakete des Bundes würden schließlich auch von Bundesländern mitfinanziert.

CDU-Landtagsabgeordneter fordert zusätzlich Landesgeld

In der CDU in Rheinland-Pfalz gibt es dagegen Forderungen, die Landesregierung könne ein Landesgeld einführen und Wohlfahrtsverbände unterstützen, ohne auf die Bundesmittel zu warten.

"Wir haben vor Ort gute Strukturen, die gegen Wohnungsnot arbeiten, das sind in der Regel die Wohlfahrtsverbände, die könnte man unterstützen. Den Verbänden, die denjenigen helfen, denen die Obdachlosigkeit droht, denen die Hilfe schon zu gewähren", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach.

Auch der Leiter des Thaddäusheims in Mainz, Thomas Stadtfeld, fragt sich, wie die Heime die hohen Nebenkosten stemmen sollen. In dem Heim für wohnungslose Männer gibt es derzeit 76 Bewohner, von denen viele eine Pflegestufe haben. Auch die Nebenkosten würden über die Pflegesätze finanziert, erklärt er, diese würden aber immer erst verzögert angehoben. Stadtfeld hofft auf das Entlastungspaket des Bundes.

Noch seien nicht mehr Wohnungslose als in anderen Jahren gekommen. Zugenommen habe aber die Zahl der Bedürftigen, die nach Essen fragten. "Wir erleben über die Bewohner, die Harz IV bekommen, dass das Geld oft nicht reicht und immer mehr von ihnen auf Spenden wie die Tafel angewiesen sind."

Auswirkungen auf Bedürftige zeigen sich erst im Winter

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz hat noch keine konkreten Daten dazu, wie sehr bedürftige Menschen durch die Energiekrise betroffen sind. "Zu früh", sagte die Geschäftsführerin Sylvia Fink. Und sie bestätigt, dass die Einrichtungen die drastischen Preissteigerungen nicht automatisch refinanziert bekommen.

"Das heißt, jeder Träger eines sozialen Angebotes - von der Kita über die Behindertenhilfe und die Wohnungslosenhilfe bis zur Altenhilfe, von Beratungs- bis zu Wohnangeboten - muss mit seinen jeweiligen Kostenträgern Verhandlungen aufnehmen, um die gestiegenen Kosten ausgleichen zu können."