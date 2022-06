Fund von Leiche und abgetrenntem Kopf in Bonn

Eine grausame Tat in Bonn erinnert an einen bislang ungeklärten Mordfall in Koblenz auf. Vor dem Bonner Landgericht wurde der abgetrennte Kopf eines Mannes gefunden. Die Polizei Koblenz wollte deshalb prüfen, ob es einen Zusammenhang mit dem Mord an dem 2018 enthaupteten Obdachlosen Gerd Michael Straten gibt.