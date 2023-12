So können Sie Obdachlosen im Winter helfen

Starkregen, Schnee und Eiseskälte: Es ist Winter in Rheinland-Pfalz. Tausende Menschen leben auch in dieser Jahreszeit auf der Straße – wir zeigen, welche Angebote es für sie gibt und geben Tipps, wie man ihnen im Winter helfen kann.

Die letzte Novemberwoche und der Start in den Dezember hatten es in sich: Die Vorweihnachtszeit begann mit "echten" Wintertemperaturen. Schön für diejenigen, die zwischen Wohnzimmer und Weihnachtsmarkt pendeln, schlecht für Menschen ohne Obdach.

Im Jahr 2022 lebten Deutschlandweit rund 50.000 Menschen zumindest zeitweise ganz ohne Unterkunft auf der Straße. Wie viele es aktuell in Rheinland-Pfalz sind, ist schwer zu sagen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat eigenen Angaben zufolge keine Anhaltspunkte, wie viele Menschen im Land zurzeit obdachlos sind. Bei der letzten Erhebung aus dem Jahr 2020 hatten Kommunen und freie Träger 6.044 Obdachlose gemeldet.

Wohungslos und obdachlos Als wohnungslos werden Menschen bezeichnet, die keinen festen Wohnsitz haben, aber nicht auf der Straße schlafen. Sie kommen zum Beispiel bei Bekannten oder in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe unter. Obdachlos sind Menschen, die auf der Straße leben und schlafen.

RLP: Mehr Menschen in Notunterkünften

Das im Vergleich zu vergangenen Jahren frühe Winterwetter sorgt für mehr Zulauf in Noteinrichtungen – etwa im Caritas-Förderzentrum St. Christopherus in Kaiserslautern, wo 50 bis 60 Menschen Platz finden. "Seit vorletzter Woche stellen wir einen erhöhten Zulauf fest. Wir haben gemerkt, dass das Wetter umgeschlagen hat und jetzt auch die Kälteregelung eingeführt", sagt Leiter Peter Lehmann. Das bedeutet, dass die Menschen in der Einrichtung bleiben können, solang das Wetter schlecht ist – und nicht nach, wie sonst, fünf Tagen gehen müssen.

Doch nicht jeder und jede geht gerne in Nothilfeeinrichtungen. Wie kann man den Menschen, die auch bei Schnee und Eiseskälte auf der Straße leben, trotzdem helfen?

Wie spricht man Obdachlose direkt an?

Lehmann empfiehlt: "Es gebührt der Anstand, einen Menschen erst einmal zu fragen, ob man helfen kann. Solange er ansprechbar ist, mir eine Antwort gibt und ich sehe, dass er nicht akut in Gefahr ist, kann ich ihn fragen, ob er etwas braucht oder ich ihm helfen kann." Verneint ein Mensch das, "dann muss ich das zunächst einmal akzeptieren", so Lehmann.

Unterstützen kann man die Personen etwa mit (winterfesten) Schlafsäcken und Decken, aber auch Winterkleidung werde gerne genommen. Solche Sachspenden kann man auch in den Einrichtungen für Obdachlose im Land abgeben.

Kann die Person nicht mehr richtig antworten oder ist ernsthaft in Gefahr, empfiehlt der Caritas-Leiter, das Ordnungsamt oder auch die Polizei zu informieren. Diese holen gegebenenfalls einen Rettungswagen hinzu "oder bringen ihn zu uns in die Einrichtung".

Welche Angebote gibt es für Obdachlose?

"Für Obdachlose können kalte Nächte lebensgefährlich sein", sagt Michael Kurz vom DRK-Kreisverband Mainz-Bingen. "Kalt" bedeute dabei schon unter 10 Grad, betont Caritas-Mann Lehmann. Vor allem dann, wenn Obdachlose keine dauerhaft geschützten Orte wie Wärmeschächte oder Überdachungen zur Verfügung haben.

Daher gibt es in den meisten mittelgroßen bis großen Städten in Rheinland-Pfalz verschiedene Notunterkünfte. In Mainz etwa eröffnet dieser Tage eine neue niederschwellige Einrichtung in Bahnhofsnähe. Anmelden müssen sich die Menschen nicht, jeder kann kommen und über Nacht bleiben. Platz ist dort für bis zu 30 Menschen.

Iglu-Zelte gegen Kältetote

In sehr kalten Nächten mit Temperaturen um den Gefrierpunkt ist es für obdachlose Menschen lebensgefährlich. Einrichtungen wie der Lichtblick in Neustadt von der Diakonie Pfalz bemühen sich zu helfen.

Robin Rothe, Leiter des Lichtblicks in Neustadt an der Weinstraße, hat nur eine Mission: Kältetote unbedingt vermeiden. "Deshalb wurde der Lichblick vor 30 Jahren gegründet und das ist es, was wir schaffen müssen", erklärt er. In diesem Winter hat er zehn Iglu-Zelte angeschafft - sehr gut isolierte Zelte, die selbst bei eisigen Minus Temperaturen vor dem Kältetod retten. Vier würde er gerne ab dem ersten Dezember in Neustadt an der Weinstraße aufstellen - erstmal als Pilotprojekt. Doch das Projekt gestaltet sich als schwierig, noch hat Robin Rothe keine Flächen gefunden, wo er die lebensrettenden Zelte aufstellen darf. "Wir sind in guten Gesprächen. Ich bin zuversichtlich, dass wir freie Flächen für unsere Iglus finden werden", erzählt er.

Kältebusse für Menschen ohne Wohnung

In drei rheinland-pfälzischen Städten sind sogenannte Kältebusse unterwegs. Der Koblenzer Verein "Die Schachtel" hilft beispielsweise Menschen ohne Wohnung. Vergangenes Jahr war der Kältebus noch drei Mal die Woche unterwegs, wegen Personalmangel nun nur noch zwei Mal. Der Verein verteilt bei den Fahrten Schlafsäcke, Isomatten und warmen Eintopf. Außerdem helfen die Streetworker dabei, Schlafplätze in einer Notunterkunft zu finden.

Hier kann man die Kältebusse erreichen:

Mainz: 0163 6867137

Koblenz: 0261 16992

Trier: 0651 88130

Hier ist eine Auswahl von Notunterkünften: