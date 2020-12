Die Lage von Obdachlosen ist ohnehin schwierig - nun kommen die Corona-Krise und die kalte Jahreszeit hinzu. Experten aus Rheinland-Pfalz fordern dringend mehr Unterstützung für die Wohnsitzlosen.

Der Tod einer Frau in einem Zelt in Mainz wirft ein Schlaglicht auf die schwierige Lage obdachloser Menschen im nahenden Winter. Der Polizei zufolge war die Frau erfroren. Nicht erst seit dem traurigen Fall Anfang Dezember fordert der Sozialmediziner Gerhard Trabert die Politik in Rheinland-Pfalz auf, mehr Rücksicht auf die Situation von Obdachlosen in der Corona-Pandemie zu nehmen.

"Wohnungslose Menschen sind eine besonders schutzbedürftige Risiko-Personengruppe. Sie können sich nicht zurückziehen", sagt Trabert vom Mainzer Verein Armut und Gesundheit. Häufig seien die Menschen mehrfach erkrankt und litten an einem schwachen Immunsystem - gerade im Winter. Bereits zu Beginn der Pandemie hat sich Trabert zufolge die Lage der Wohnsitzlosen verschlechtert.

Keine Beratungsangebote, weniger Pfandflaschen

Viele Unterstützungs- und Beratungsangebote seien weggebrochen. Öffentliche Toiletten seien geschlossen, viele hätten keinen Zugang mehr zu frischem Wasser gehabt. Auch habe es weniger Pfandflaschen gegeben - ein wichtiges "Einkommen" für Obdachlose.

In der zweiten Corona-Welle müssten Städte unbedingt zusätzlichen Wohnraum zur Verfügung stellen, fordert Trabert. Auch Hotels oder Jugendherbergen müssten genutzt werden. Zwar habe etwa Mainz sein Angebot ausgebaut und 25 Einzelzimmer für chronisch Kranke und besonders Gefährdete organisiert. Doch für Frauen, für Wohnungslose mit Hund und für Paare gebe es zu wenig Möglichkeiten.

Stadt Mainz: "Zahlreiche Übernachtungsangebote"

Die Landeshauptstadt Mainz sieht sich mit den aktuellen und den künftigen, ergänzenden Angeboten in Bezug auf die Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz insgesamt gerüstet. So bestehen bereits zahlreiche Übernachtungsangebote in mehreren Einrichtungen, darüber hinaus richtet die Kommune eine mobile Schlafstelle mit 21 Plätzen über die Wintermonate ein. Ende November wurde außerdem ein Gebäude im Stadtteil Gonsenheim eingerichtet, für die vorübergehende Aufnahme besonderer Risikofälle.

Allerdings gebe es immer wieder Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen auch die niedrigschwelligen Angebote nicht annehmen könnten und deshalb im Straßenbild als Übernachter im Freien in Erscheinung treten würden, teilte die Stadt mit. Mit den vorhandenen Übernachtungsmöglichkeiten sollte jedoch für möglichst alle der von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen eine Option bestehen.

Auch Finanzielle Unterstützung

Zur Unterstützung der Obdachlosen hilft das rheinland-pfälzische Sozialministerium den Kommunen und Trägern der Wohnungslosenhilfe mit finanziellen Zuwendungen. "Aktuell stehen Mittel für sieben Standorte in Rheinland-Pfalz zu Verfügung.

In Betracht kommen insbesondere Standorte, wo es besonders viele Betroffene gibt", teilte das Ministerium in Mainz in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Daniel Köbler (Grüne) mit. Die Mittel stünden für die Beschaffung der Wohncontainer, die fachliche Betreuung und sonstige Sachausgaben bereit - etwa Verpflegung. "Die Abwicklung soll in Form einer Übernahme von 100 Prozent der Ausgaben bis zur maximalen Höhe von 35.000 Euro als Zuwendung erfolgen."

Corona-Krise "Katastrophe für Obdachlose"

Der Buchautor Richard Brox bezeichnet die Corona-Krise als "Katastrophe" für Obdachlose. "Der Pandemie geschuldet, mussten viele Wärmestuben und Tafeln schließen. Die Menschen auf der Straße können sich daher kaum mehr versorgen", sagte der 56-Jährige in Ludwigshafen. Er selbst hatte 30 Jahre lang keinen festen Wohnsitz. Dann schrieb er ein Buch darüber, es wurde ein Bestseller.

"Meine größte Bitte ist: Öffnet leerstehende Hotels und Pensionen, damit Menschen nicht auf der Straße verelenden", appelliert Brox. Beim Ausrufen von Ausgangsbeschränkungen denke offenbar niemand an Obdachlose. "Wo sollen die denn hin?" Er wisse von Wohnungslosen, die sich bei leichten Straftaten wie Schwarzfahren absichtlich erwischen ließen, um letztendlich in eine "schützende" Haftanstalt zu kommen.

"Die Lage dieser Menschen wird immer dramatischer - und die kalten Monate kommen erst", betont Brox. Erste Kältetote gebe es schon. "Alle müssen helfen, damit diese Menschen von der Straße kommen."

