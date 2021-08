per Mail teilen

Die Stadt Pirmasens steht weiter an der Spitze der meist verschuldeten Städte Deutschlands. Das zeigt eine Statistik, die die Bertelsmann-Stiftung heute veröffentlicht hat. Demnach liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Pirmasens bei rund 8.500 Euro. Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) appelliert seit Jahren an das Land, beim Schuldenabbau zu helfen.