Nach der Entführung und dem mutmaßlichen Missbrauch einer zehnjährigen Schülerin in Edenkoben haben die zuständigen Behörden in einer Pressekonferenz über den aktuellen Ermittlungsstand informiert. Der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber aus Frankenthal sagte, wäre der Täter in Sicherungsverwahrung gekommen, dann hätte es die jetzige Tat nicht gegeben.