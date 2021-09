per Mail teilen

Ein Streit über das Tragen einer Corona-Maske war offenbar Auslöser für die tödlichen Schüssen an einer Tankstelle in Idar-Oberstein. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Erst sei der mutmaßliche Täter vom Kassierer weggeschickt worden, weil er keine Corona-Schutzmaske trug. Eine Stunde später sei der Mann dann ein zweites Mal in die Tankstelle gekommen.