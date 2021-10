"Eingeweihte wussten das."

per Mail teilen

Die scheidende CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, hat im SWR betont, dass ihr Rückzug nichts mit der Bundestagswahl zu tun habe. Die CDU hat in Rheinland-Pfalz Verluste hinnehmen müssen - auch Klöckner hat ihr Direktmandat eingebüßt und zieht nun über die Landesliste in den Bundestag ein. Das alles habe aber mit ihrem Entschluss, sich von der Spitze des Landesverbands zurückzuziehen, nichts zu tun.