"Kinder und Jugendliche sollen erkennen, wenn sie psychische Probleme haben"

Ein neues Programm an Schulen soll Jugendlichen in Rheinland-Pfalz helfen, besser mit Stress umzugehen. Das Projekt mit dem Namen BEWARE läuft zunächst an zwei Schulen. Laut Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hätten die Corona-Pandemie, aber aktuell auch der Krieg in der Ukraine die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nochmal mehr in den Fokus gerückt.