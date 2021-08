per Mail teilen

Die Ortsgemeinde Mörsdorf im Hunsrück will die Geierlay-Brücke ab Samstag wieder öffnen. Nach Angaben von Bürgermeister Marcus Kirchhof müssen Besucher dann aber eine so genannte Hygienepauschale von fünf Euro bezahlen. Mit dem Geld will die Gemeinde unter anderem Ordner finanzieren, die auf die Einhaltung der Hygieneregeln auf der Geierlay achten sollen.