Am Mittwoch hat der Landtag die Steinhalle wieder frei gemacht - möglicherweise für den Stadtrat Mainz. Seit 2016 hatten in der Steinhalle des Landesmuseums die Plenarsitzungen stattgefunden, während das historische Deutschhaus in Mainz renoviert worden war. Da der Saal bereits für Sitzungen ausgestattet ist, könnte dieser vorerst, bis 2024, vom Mainzer Stadtrat genutzt werden. So sei auch genug Zeit, um ein neues Konzept für das Landesmuseum zu erarbeiten, so Innenminister Roger Lewentz (SPD).

Vorgeschlagen hatte der Landtag bereits eine Nutzung der Steinhalle in ihrem aktuellen Zustand als Stätte zur Demokratiebildung. Namenhafte Archäologen und Historiker hatten sich gegen die Pläne des Landes ausgesprochen. Sie forderten, dass dort in Zukunft die «nördlich der Alpen einzigartige Sammlung römischer Steindenkmäler aus Mainz» in neuer Weise präsentiert werden solle. Lewentz betonte, dass er einen Konsens in dieser Sache finden wolle.