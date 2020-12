Die vor zwei Jahren eingeführte Möglichkeit, seinen Geschlechtseintrag im Personenstandsregister in "divers" zu ändern, hat in Rheinland-Pfalz bislang kaum praktische Folgen. Das Innenministerium teilte mit, es habe seit Anfang 2019 acht entsprechende Anträge gegeben - einen im Jahr 2019 und sieben im Jahr 2020. In Mainz registrierte das Standesamt 2019 keinen einzigen und 2020 zwei Fälle. Die Stadtverwaltung in Trier sprach von bislang drei Fällen. In Koblenz, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Worms hat bislang noch niemand von der Möglichkeit Gebrauch gemacht. Auf das restliche Land entfielen somit seit Anfang 2019 noch drei weitere Anträge. Dass rheinland-pfälzische Eltern für ein neugeborenes Kind den Eintrag "divers" wählten, ist laut Statistischem Landesamt noch nicht passiert.