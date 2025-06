per Mail teilen

Nach lauten Gitarren bei Rock am Ring sind nun in der Eifel wieder laute Motoren angesagt. Auf dem Nürburgring fand am Wochenende das Oldtimer-Event Nürburgring Classic statt.

Dabei traten historische Autos aus den letzten 100 Jahren gegeneinander an, aufgeteilt in 15 Klassen. Los ging es mit den ganz alten Fahrzeugen aus den 1920er Jahren. Statt einem richtigen Rennen gab es eher eine gemeinsame Ausfahrt.

Rasanter wurde es bei den Rennen der alten DTM-Autos der 70er und 80er Jahre. Auch die Fahrer von damals waren häufig am Start. Und auch Formel-1-Autos der letzten Jahre waren zu sehen.