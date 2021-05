Polizisten haben einen mutmaßlichen Verfasser von rechtsextremen Drohschreiben mit dem Absender "NSU 2.0" in Berlin festgenommen. Das hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der 53-Jährige soll seit August 2018 unter anderem an Politiker, Menschenrechtsaktivisten und Anwälte Drohschreiben geschickt haben. Einige Drohschreiben gingen auch an Adressaten in Rheinland-Pfalz