Polizei in RLP soll Drohnen abschießen dürfen

Die Landesregierung will der Polizei im Kampf gegen Drohnen mehr Befugnisse einräumen. So sollen verdächtige Flugobjekte künftig auch vom Himmel geholt werden dürfen.

Am Mittwoch wollen die Fraktionen von SPD, Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz einen entsprechenden Änderungsantrag für das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in den Landtag einbringen. Eine Neufassung des Gesetzes soll ebenfalls noch am Mittwoch verabschiedet werden.

Schutz von Fußballstadien, Volksfesten, politischen Kundgebungen und geschützten Einrichtungen

Laut FDP-Fraktionschef Philipp Fernis dürfe die Polizei verdächtige Drohnen künftig im Anflug vom Himmel holen. Dabei gehe es etwa um den Schutz von Fußballstadien, Volksfesten, politischen Kundgebungen und geschützten Einrichtungen wie den Landtag oder Gefängnisse. Die Zuständigkeit der Polizei sei auch über Bundeswehr-Einrichtungen nicht ausgeschlossen, so Fernis.

Über oder an der US-Air Base Ramstein und dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen waren nach Angaben von Innenminister Michael Ebling (SPD) zwischen 24. November und Mitte Januar insgesamt 90 Drohnenflüge gezählt und davon 63 als "relevant" eingestuft worden. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Fällen.

Gesetzesnovelle: "Mehr Sicherheit für Bürger und Polizei"

Die Gesetzesnovelle soll der Polizei nach dem Willen der rheinland-pfälzischen Ampel-Fraktionen auch das Tragen von Bodycams in Wohnungen ermöglichen. Außerdem sollen elektronische Fußfesseln unter Zwang angelegt werden dürfen. Diese Fußfesseln seien gerade im Kampf gegen Femizide wichtig, so SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Für den Parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen, Carl-Bernhard von Heusinger, sind die elektronischen Fußfesseln "kein Allheilmittel, aber ein Baustein um Gewalt gegen Frauen und um häusliche Gewalt zu verhindern".

Insgesamt, so Bätzing-Lichtenthäler, gehe es bei der Gesetzesnovelle "um mehr Sicherheit für Bürger und Polizei".