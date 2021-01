Der rheinland-pfälzische Landtag wird nun doch nicht vor der Landtagswahl am 14. März über den Entwurf für das geänderte Landesglücksspielgesetz abstimmen. Das teilten SPD, FDP und Grüne mit. Bei den Beratungen habe sich gezeigt, dass weitere rechtliche Aspekte geprüft werden müssten, sagte der SPD-Abgeordnete Michael Hüttner. Hauptstreitpunkt ist der Mindestabstand von 500 Metern zwischen Glücksspielbetrieben, der vorgeschrieben werden soll. Vergangene Woche hatte ein Branchenvertreter im Innenausschuss davor gewarnt, dass mit dem geänderten Gesetz mindestens 2.000 Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz verloren gehen würden. Der rheinland-pfälzische Städtetag befürchtet, dass den Kommunen jährlich zweistellige Millionenbeträge an Steuereinnahmen entgehen würden, da etwa die Hälfte der Betriebe schließen müsse. Das verschärfte Glücksspielgesetz in Rheinland-Pfalz sollte zum 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten.