Ab jetzt gibt es in Rheinland-Pfalz auch Novavax

per Mail teilen

Ab heute beginnen in Rheinland-Pfalz die Impfungen mit dem Impfstoff Nuvaxovid von Novavax. Dieser gehört nicht zu den Impfstoffen, die auf die mRNA-Technologie setzen.

Rheinland-Pfälzer haben von heute an die Möglichkeit, sich mit dem neuen Impfstoff des US-Herstellers Novavax gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Der Impfstoff gilt vor allem für diejenigen als interessant, die sich bislang mit keinem anderen Wirkstoff impfen lassen wollten.

Mehr als 15.000 Personen haben sich registriert

Der neue Impfstoff war am Freitag nach Rheinland-Pfalz geliefert worden. Am Samstag wurden die bestellten Dosen auf die Impfzentren verteilt. Mehr als 15.000 Menschen haben sich in den vergangenen Wochen für eine Impfung mit Novavax registrieren lassen. "Für sie heißt das: Alle bitte ihre E-Mail-Postfächer kontrollieren und nachschauen, ob bereits eine Terminbestätigung vorliegt", sagte der rheinland-pfälzische Impfkoordinator Daniel Stich.

Kein Schub für Impfquote erwartet

Stich erwartet mit dem neuen Impfstoff nicht den großen Schub für die Impfquote. Dennoch trage Novavax zu einer weiteren Immunisierung in der Bevölkerung bei. Motto: "Jede Impfung zählt." Rheinland-Pfalz war das erste Bundesland, in dem man sich im Januar für eine Impfung mit Novavax anmelden konnte.

Zwei Dosen im Abstand von drei Wochen

Das Mittel von Novavax wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Der Impfstoff basiert auf einer bereits bei Grippeimpfstoffen bewährten Technik. Viele bezeichnen den Impfstoff als "Totimpfstoff". Das ist ziemlich ungenau, denn es ist ein Impfstoff auf Protein-Basis. Was stimmt ist, dass er mit einer anderen Technik arbeitet als die bisher zugelassenen mRNA- und Vektor-Impfstoffe.

Was bei Novavax anders ist

Alle bisher zugelassenen Impfstoffe benutzen zur Abwehr des Coronavirus das stachelige Spike-Protein, das das Virus umhüllt. Denn das Spike-Protein hilft SARS-CoV-2 an die Zellen des menschlichen Körpers anzudocken. Auch Novavax setzt da an. Doch die mRNA-Stoffe (BioNTech und Moderna) und die Vektorimpfstoffe (AstraZeneca und Johnson) schleusen nur den Bauplan für das Spike-Protein ein. Das muss unser Körper zunächst selbst bilden und in der Folge dann Antikörper dagegen entwickeln. Der Impfstoff von Novavax enthält dagegen direkt winzige Nanopartikel des künstlich hergestellten Spike-Proteins, das mit einem Wirkverstärker kombiniert wird.

Empfohlen für Menschen ab 18 Jahren

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte sich Anfang Februar für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Novavax für Menschen ab 18 Jahren ausgesprochen. Für Schwangere und Stillende werde der Impfstoff aktuell jedoch nicht empfohlen. "In den Zulassungsstudien zeigte der Impfstoff eine mit den mRNA-Impfstoffen vergleichbare Wirksamkeit", erklärte die Stiko. Zur klinischen Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante könnten aber noch keine Aussagen getroffen werden.

Stiko erwartet ähnliche Impfreaktionen

Die Stiko geht bei Novavax von ähnlich ausgeprägten Impfreaktionen wie bei den anderen zugelassenen Vakzinen gegen das Coronavirus aus. "Die Zulassungsstudien ergaben keine Sicherheitsbedenken hinsichtlich schwerer unerwünschter Wirkungen nach Impfung", schreibt die Stiko. Allerdings sei die Datenlage noch begrenzt.

In Rheinland-Pfalz knapp 84 Prozent der Menschen grundimmunisiert

Nach Angaben von Impfkoordinator Stich haben in Rheinland-Pfalz bislang knapp 84 Prozent der Erwachsenen zwei Impfungen bekommen, seien also grundimmunisiert. Dazu kämen mehr als 2,33 Millionen Auffrischungsimpfungen, was einer Impfquote unter allen Erwachsenen von rund 66 Prozent entspricht.