Nach der Havarie in der Schleuse in Müden haben die ersten Schiffe per Notschleusung moselabwärts in Richtung Rhein fahren können. Bei der Notschleusung schichtete ein Kran Dämmbalken übereinander, um die Öffnung während des Schleusenvorgangs abzudichten. Auch Taucher kamen zum Einsatz.